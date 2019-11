Bildung : Ein bisschen Respekt, bitte!

Zum Leserbrief „Je frommer, desto intoleranter“ (TV vom 23./24. November) und zur Diskussion über die Forderung rheinland-pfälzischer Schüler, den Religionsunterricht in der bisherigen Form abzuschaffen, schreibt Irmgard Loscheider:

Der Beitrag kann von mir nicht unwidersprochen bleiben. Wer so denkt wie Ulla Dieninghoff, darf weder Weihnachten noch Ostern oder Karneval feiern. Oder will sie etwa an den Feiertagen wie Fronleichnam oder Christi Himmelfahrt arbeiten gehen?