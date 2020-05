Glaube : Ein Fundamentalist namens Jesus

Zum Artikel „Nutzlose Tinkturen und vollmundige Versprechen“ (TV vom 24. April) schreibt Dr. Heinz-Werner Kubitza:

Der Konzer Pfarrer Christoph Urban warnt angesichts von Corona vor unseriösen Propheten, die mit „nutzlosen Tinkturen“ und „vollmundigen Versprechen“ die Menschen täuschen oder unter Druck setzen. Er hat damit nicht Unrecht, denn tatsächlich blühen ja in der Krise nicht nur Verschwörungstheorien, sondern auch das Anpreisen angeblicher Wundermittel, um das Virus zu bekämpfen. Dennoch reibt man sich verwundert die Augen, wenn ausgerechnet ein Vertreter der evangelischen Kirche vor Propheten warnt. Natürlich nur vor falschen Propheten, so als habe es jemals „richtige Propheten“ gegeben. Der Fundamentalismus-Experte Urban spricht von „falschen Heilsversprechen, die die Angst und Orientierungsbedürftigkeit der Menschen ausnutzten.“ Man darf fragen: Ist das nicht genau das, was die Kirchen über Jahrhunderte betrieben haben und noch heute betreiben?