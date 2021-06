Ihre Meinung : Ein großer Teil in der Bevölkerung denkt anders

Ein großer Teil in der Bevölkerung denkt anders

Homophobie

Mir ist es unverständlich, was sich ein homosexuelles Paar in Malborn-Thiergarten, an Diskriminierung bieten lassen muss. Erschreckend sind die Morddrohungen. Ich vermute, es handelt sich hier nicht um einen Täter sondern um mehrere. Sprechen sie etwa für das ganze Dorf? Das wäre beschämend. Gibt es nicht vielleicht einige Einwohner, die Solidarität den Opfern entgegenbringen könnten? Der oder die Täter schreiben, Gott verabscheut Homosexuelle. Dabei gibt es Gott wahrscheinlich gar nicht. Die Kirche sagt, Gott hat uns zu seinem Ebenbild erschaffen, und er liebt alle Menschen. Damit sollten sich die Täter beschäftigen.