Leserbrief : Ein Ideenwettbewerb für den Hahn

Infrastruktur

Dann versuchte das Land, den Flughafen an die Chinesen zu verkaufen. Der erste Versuch scheiterte kläglich, der zweite Anlauf ist bereits im Gespräch über einen Insolvenzantrag. Mit viel Geld hat das Land den Hochmoselübergang gebaut. Die Infrastruktur für den Hahn sollte dadurch unter anderem verbessert werden. Was muss noch alles geschehen, damit der Hahn ein attraktiver Wirtschaftsstandort wird? Negative Beispiele gibt es einige, zum Beispiel kleine Regionalflughäfen wie Kassel Calden und Pachim bei Schwerin. Mit viel Geld werden sie aufrechterhalten. In Zweibrücken hat man rechtzeitig eine Notbremsung eingeleitet, und das mit Erfolg. Es gibt zu viele Airports in der Umgebung, die für Umsteiger/Transit und für Geschäftsleute attraktiv sind, wie Frankfurt/Main, Luxemburg und Köln. Die Busverbindung nach Rhein/Main ist zwar gut, hilft für den zeitgemäßen Business-Betrieb nicht viel. Die Infrastruktur muss neu geschaffen werden. Um der grünen Politik entgegenzukommen, gibt man das gesamte Gelände der Natur wieder zurück. Auch die Lärmbelästigung wird weniger. Ein Ideenwettbewerb könnte hilfreich sein! Windräder und Geier müssen es nicht unbedingt sein!