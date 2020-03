Politik : Ein Neo-Kapitalist als Heilsbringer?

Zum Kommentar „Warum nur in den Reihen der CDU suchen?“ (TV vom 18. Februar) schreibt Ruediger Scheiffele:

Wie anders könnte man sein beleidigtes und destruktives Verhalten interpretieren, nachdem er von Angela Merkel 2002 abserviert wurde und den Fraktionsvorsitz an sie abgeben musste. Schon damals zeigte er doch unverblümt sein wahres Gesicht. Spätestens im Jahr 2004, als er dann auch noch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender zurücktrat, um sich fortan, seiner Profilierungssucht folgend, in allen möglichen höchst lukrativen Verwaltungs- und Aufsichtsräten der freien Wirtschaft zu betätigen, musste doch jedem Bürger dieses Landes und auch seinen „Partei­freunden“ klar sein, wo seine eigentlichen Interessen liegen.

Rückschlüsse auf seine tatsächlichen Prioritäten lassen sicher auch seine Engagements beim Verkauf der WestLB und seine Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender bei Blackrock, einem deutschen Ableger der weltgrößten Vermögensverwaltung, zu. Angeblich ließ er sich seine nicht gerade von Erfolg gekrönte Arbeit beim Verkaufsprozess der WestLB an einen privaten Investor seinerzeit mit sage und schreibe 5000 Euro Tagesgage vom Steuerzahler honorieren, und das über fast 400 Tage. Wer sich in einem solchen Umfeld bewegt und über Jahre per anno geschätzt mehr als eine Million Euro vereinnahmt, der sollte sich nicht selbst scheinheilig als Zugehöriger der Mittelschicht in Deutschland bezeichnen. Der gehört ohne Wenn und Aber zur Oberschicht und taugt nicht zum Interessenvertreter der überwiegenden Mehrzahl der Bürger dieses Landes. Zumal dann nicht, wenn er, wie von ihm geäußert, die Meinung vertritt, dass die Hartz-IV-Regelsätze deutlich gesenkt werden müssten.