ÖPNV : Ein Schuss in den Ofen

Zu unserem Artikel „Der Kampf um die freie Fahrt in Uniform“ (TV vom 13. August) schreibt Manfred Schmitz, Flußbach:

Hätten wir den 1. April oder noch die Wehrpflicht, passte der Vorschlag der neuen Verteidigungsministerin, unseren Soldaten in Uniform kostenlose Bahnfahrt zu gewähren, in die Zeit, denn der Sold für Wehrpflichtige war damals nur ein mageres Trinkgeld. Nun gibt es seit einigen Jahren nur noch Berufs- und Zeitsoldaten, die Gehalt bzw. Sold wie vergleichbare Bundesbeamte beziehen.

Eine Verfassungsklage, die gleiches Recht für andere forderte, wäre so sicher wie „das Amen in der Kirche“ und sicher erfolgreich. Nehmen wir zugunsten der Ministerin an, dass sie gleich nach ihrer Vereidigung von Stolz und Eifer überwältigt, womöglich schon in Sektlaune war, als ihr der Vorschlag wie der Geist aus der Flasche bzw. wie ein ungezielter Schuss aus dem Sturmgewehr entwichen ist.