lb_danner_franz_1507 : Ein Traum, ein Albtraum

Zur Berichterstattung über die Corona-Krise schreiben Franz Danner und Janosch Hübler:

Ich hatte vor einigen Tagen einen Traum. Wir hatten Corona und keiner ging hin. Die Kinder gingen normal in die Schule und in den Kindergarten. Wir konnten auf Feste gehen, wir konnten unsere Bekannten in den Heimen und Krankenhäusern besuchen. Die Gaststätten und Hotels waren geöffnet. Keine Firmen mussten schließen, unser Sohn konnte seinen Beruf als Musiker ausüben. Der deutschen Wirtschaft ging es relativ gut. Die Arbeitslosen wurden nicht mehr. Unsere Regierung hatte keine großen Schulden gemacht.