Politik : Eine Frage der Ehre

Zur Berichterstattung über Lobbyismus und Korruption schreibt Heinz Erschens:

Es gibt Menschen, die nehmen die Wirklichkeit selektiv war. Einige Politiker haben es in dieser Disziplin besonders weit gebracht. Man nennt es Wirklichkeitsverlust. Diesen Parlamentariern fehlt es auch an Ehrlichkeit und Kompetenz. Es ist bekannt, dass durch den Austausch von betroffenen Cliquen und Seilschaften nicht mehr an Ehrlichkeit und Kompetenz in die Parlamente einziehen wird, weil das Spiegelbild der Gesellschaft dort nicht zu finden ist. Dort sitzen in der Mehrzahl Juristen, Verwaltungsbeamte, Lehrer, Soldaten und Wirtschaftsfachleute, einige direkt von der Hochschulbank auf die Parlaments- und Regierungsbank gewechselt. Das gilt auch für Länderparlamente und lässt erkennen, dass es meist nur eine bizarre Gruppe aus dem Volk ist, keineswegs eine elitäre.

Niemand verlangt, dass ein Mandatsträger ein Tausendsassa und Alleskönner sein muss. Kompetenz, Lebenserfahrung und Ehrlichkeit sind aber unumstößliche Attribute. Es ist für keinen Abgeordneten und kein Regierungsmitglied eine Schande, wenn zu manchen Themen Sachverstand von Gutachterbüros eingeholt werden muss. Leider haben sich zwischen manchen Gutachtern und Regierungen auch Seilschaften gebildet, die gegenseitige Abhängigkeiten schaffen und fördern. Im Grunde sind Gutachter die außerparlamentarische Intelligenz-Reserve der Regierung. Trotz dem riesigen Mitarbeiterstab von Regierung und Opposition. So sind Sachverständige bei allen politischen Entscheidungen bis zur Gesetzesvorlage unverzichtbar geworden. Mir kommt es so vor, dass der Politiker selbst nur noch ein Grüß-Gott-Onkel bei Festen und Umzügen in seinem Wahlkreis ist. Dort gibt er sich alle Mühe, sein Revier als Platzhirsch zu behaupten. Jeder Parlamentarier könnte aufgrund der hohen Vergütung und großzügigen Übergangsreglung zufrieden sein und seine Kraft einzig und allein dem Volke widmen. Die meisten haben ein sorgenfreies Leben. Deshalb ist es unverständlich, dass immer wieder geldgierige, korrupte Mandatsträger auffliegen. Dann läuft nach altbekannten Ritualen eine gut eingeübte Empörungswelle in den Parlamenten ab. Die Opposition schmeißt mit spitzen Hölzern und schießt Giftpfeile in Richtung Regierungsbank. Sie ist aber insgeheim erfreut, dass keiner von ihren Mandatsträgern erwischt wurde. Die Regierung beschwichtigt und spricht von Einzeltätern und hartem Durchgreifen. Die Korrupten selbst bestreiten die Tat. Da aber Korruption nicht parteigebunden, sondern eine Sache der Moral und Erziehung ist, will man neuerdings durch eine sogenannte Ehrenerklärung Abhilfe schaffen. Diese Erklärung dient noch nicht mal als Feigenblatt. So was Überflüssiges wird natürlich jeder unterschreiben, auch diejenigen, die schon lange keine Ehre mehr haben. Aber es beruhigt die Bürger, bis der Sturm vorüber ist. Unzählige Scheckbuch-Lobbyisten werden weiterhin ihre Schleifspuren zu allen Mandatsträgern ungehindert ziehen können. Das geplante Lobbyregister wird es nicht verhindern, weil Regierung und Opposition solange daran rumbasteln werden, bis es porös ist, damit jeder seinen Bimbes unbemerkt in Steueroasen verschwinden lassen kann. Passende Gesetzeslücken in den Steuergesetzen wurden wahrscheinlich extra dafür konstruiert und verankert. Mir kommt es jedenfalls so vor.