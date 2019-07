Politik : Eine Frau aus dem prallen Leben

Zur Berichterstattung über die Nominierung Ursula von der Leyens für den Chefposten der EU-Kommission schreiben Prof. Dr. Manfred J. Matschke und Markus Pflüger:

Noch weiß niemand, ob das Europäische Parlament dem Vorschlag des Ministerrats zur Besetzung von europäischen Spitzenpositionen folgen wird. Unklar ist auch, ob es dem Verhandlungsgeschick der Kanzlerin zu verdanken ist, dass es zum Vorschlag, die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin zu wählen, gekommen ist. 52 Jahre nach Walter Hallstein soll aber ein Kandidat aus Deutschland zum Zuge kommen, dazu eine erfahrene – auch an Misserfolgen gestählte – Politikerin sowie gestandene Mutter und Medizinerin, eine Frau aus dem prallen Leben, also keine dem modischen Feminismus und Genderismus zuzuordnende Quotenfrau. Dennoch musste sich die Kanzlerin bei der Abstimmung darüber im Ministerrat enthalten, weil es der SPD so gefiel. Ihr Motto des Handelns scheint es gewesen zu sein: Erst kommt die aus Missgunst geborene Parteitaktik, dann nur noch schäbiges Verhalten und kleinkarierte Intrige unter den Sozialisten im Europaparlament gegen die deutsche Kandidatin, um sie zu Fall zu bringen. Mit dieser SPD ist wirklich kein Staat mehr zu machen! Glaubt die SPD wirklich, so aus dem Sumpf ihres selbst verschuldeten Niedergangs zu gelangen?