Bundeswehr : Eine Frechheit

Zum Artikel „Immer dicker, schwächer und dümmer?“ und zum Kommentar „Wehrbericht ist eine Klatsche“ (TV vom 29. Januar) schreibt Manfred Michels:

Ich weiß, wovon ich rede, ich bin bis heute durch den Reservistenverband eng mit der Bundeswehr verbunden. Sicher gibt es Ausnahmen, die auch abgestellt werden müssen, das ist schon klar. Aber das ist in jedem zivilen Betrieb genauso. Und was das Material anbelangt: Das Urteil, das Hagen Strauß in seinem Kommentar fällt, stimmt so auch nicht.