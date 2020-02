Gesellschaft : Eine Herzensangelegenheit

Zu den Artikeln „Keine Hilfe für schwerstkranke Kinder – und die Eltern verzweifeln“ und „Der Kampf um Hilfe ist entwürdigend“ (TV vom 31. Januar) schreibt Marianne Dratschmidt:

Ich arbeite seit neun Jahren ehrenamtlich für die Nestwärme, und im Kontakt mit Eltern von betroffenen Kindern höre ich seit vielen Jahren die Geschichten über Not, Verzweiflung und Resignation. Die Eltern schildern den Kontakt häufig als Kampf mit den Krankenkassen, fühlen sich alleingelassen mit ihren berechtigten Anliegen, und obendrein zehrt es an ihren Kräften, die sie doch dringend für ihre Kinder bräuchten. Der Kinderpflegedienst könnte entlasten, steht aber selber unter einem enormen finanziellen Druck und Personalnotstand. Teilhabe an einem Leben ohne Druck, Ängste und Sorgen? Fehlanzeige! Wie wichtig ist der Gesellschaft und Politik das Thema Inklusion wirklich? Inklusion bedeutet: Jeder Mensch ist akzeptiert, kann gleichberechtigt und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben. Dies gelingt in diesen Fällen doch nur, wenn die Rahmenbedingungen für eine Teilhabe erfüllt sind: