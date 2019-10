Tourismus : Eine verbaute „Energielandschaft“

Tourismus

Seit 1985, als meine Mutter ein 400 Jahre altes Fachwerkhaus an der Mittelmosel kaufte und renovierte, sind wir regelmäßig zum Wandern und Entdecken in Eifel, Mosel und Hunsrück. Seitdem hat sich vor allem in der Eifel und im Hunsrück vieles verändert, leider nicht nur zum Guten. Es wurden viele neue Wanderwege erschlossen, viele neue Einkehrmöglichkeiten wurden geschaffen und mancher Ort hat sich herausgeputzt.

Die vom Bund 2011 beschlossene Energiewende habe ich zuerst sehr begrüßt, da auch ich immer ein Gegner der Atomkraft war. Leider wurden wir Bürger über die Konsequenzen dieses Energiewendegesetzes getäuscht oder nicht gut informiert. Die Verschandelung weiter Landstriche durch das Aufstellen von Windrädern war so nicht vorhersehbar. Weite Landstriche in Eifel und Hunsrück kann ich nicht mehr als schön empfinden, und ich wüßte keinen Grund, warum man dorthin als Tourist nach einmaligem Aufenthalt wieder zurückkehren sollte. Es ist eine verbaute „Energielandschaft“ entstanden, der, von Profitinteressen der Windenergiewirtschaft geleitet, jeglicher Reiz abgeht. Insofern bin ich der Überzeugung, dass sich der Abschwung des Tourismus in weiten Teilen von Eifel und Hunsrück in den kommenden Jahren nicht fortsetzen wird. Das ist ein harter Schlag ins Gesicht all jener, die hier privat viel investiert haben. Hinters Licht geführt wurden aber wir alle, die sich nicht mehr an einer unverbauten Kulturlandschaft erfreuen können, die ja einen Wert an sich darstellt. Tourismus und Energielandschaft passen nicht zusammen. Die Konzentration von größeren Windparks an wenigen Standorten wäre der bessere Weg gewesen, dann wüsste man genau, wo man nicht mehr hin muss, weil es dort nicht mehr schön ist.