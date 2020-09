Computerspiele : Eine vergessene, stille Pandemie

Zur Berichterstattung über Computer-Spiele schreibt Dieter Klingel:

Eine weitere weltwirtschaftlich kostspielige und persönlich tragische Pandemie überzieht in aller Stille die Welt. Der Lockdown mit der Schließung der Lehr- und Lernanstalten hat Kindern und jungen Erwachsenen Zeitvertreib bei Onlinespielen verschafft. Damit hat das Coronavirus eine bereits bestehende Sucht-Pandemie verstärkt und vermehrt. Nach einer Studie der Krankenkasse DAK und dem Deutschen Zentrum für Suchtfragen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sind in Deutschland sechs Prozent (circa 700 000) der jungen Leute von zehn bis 24 Jahren infiziert. Im Vergleich liegt die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten derzeit bei etwas mehr als 242 000. Die WHO hat die globale Online-Spielsucht als Krankheit eingestuft.