Bildung : Eine völlig neue Unterrichtskultur

Zu den Leserbriefen „Schlimm, diese Jammerlappen!“ (TV vom 15./16. Mai), „Unqualifizierte Äußerungen“ (TV vom 20. Mai) und „Sind Lehrer wirklich faule Säcke und Jammerlappen?“ (TV vom 23./24. Mai) schreiben Dr. Stefan Esseln und Josef Elenz:

In einer größeren Schule begegnen sich täglich fast 1000 Menschen aus unterschiedlichen Stadtbezirken oder Dörfern auf engem Raum. Jeder bringt die Viren (oder Krankheitserreger) mit in die Schule, mit denen er sich in seinem sozialen Umfeld angesteckt hat. Diese Viren können sich in der Schulgemeinschaft weiterverbreiten.

Die Wahrscheinlichkeit, andere Schüler oder Lehrer zu infizieren, lässt sich durch das Befolgen der Hygienerichtlinien reduzieren, aber nicht ausschließen. Außerdem sind Fehler beim Befolgen der Hygieneregeln menschlich und bei Kindern und Jugendlichen sogar zu erwarten. Dahinter steckt keine böse Absicht.

Ich habe Verständnis dafür, dass ältere Lehrer und Lehrer und Schüler mit Vorerkrankungen oder die in ihrem häuslichen Umfeld mit Risikogruppen zusammenleben Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus in der Schule haben. Das hat mit Faulheit nichts zu tun. Ich selbst unterrichte trotz Vorerkrankung, habe aber Verständnis dafür, dass diese Schüler und Lehrer den Schulgang zum jetzigen Zeitpunkt lieber meiden.

Wichtiger ist es, dass aus der Corona-Krise sehr schnell Konsequenzen für die zukünftige Unterrichtsgestaltung gezogen werden. Beispielsweise beginne ich damit, mit Studenten Lernmodule zu konzipieren, mit deren Hilfe sich Oberstufenschüler ganze Themenbereiche selbst erarbeiten können. Auch das Potenzial der Digitalisierung sollte voll ausgeschöpft werden und sich nicht nur auf die Anwendung von Lernplattformen und neue Medien reduzieren. Durch die Digitalisierung der Oberstufe lässt sich zukünftig Präsenz- und insbesondere der Nachmittagsunterricht reduzieren.

Eine völlig neue Unterrichtskultur kann entstehen. Hiervon profitieren Schüler aus Dörfern, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu erreichen sind. Wartezeiten auf Busse oder Springstunden werden reduziert. Die Schüler in den Dörfern haben dadurch mehr Freizeit und Zeit zum Lernen.

Dr. Stefan Esseln, Universität Trier, Peter-Wust-Gymnasium Wittlich

Warum dauert es so lange, bis auf den Leserbrief von Bernard Bölinger ein Aufschrei der Lehrerschaft erfolgt? Sollte die darin massiv angegriffene Lehrerschaft darauf reagieren oder sollte sie eine derart unqualifizierte Veröffentlichung einfach ignorieren? Es gibt sicherlich Lehrer, die die Äußerungen Herrn Bölingers zur Kenntnis nahmen, die aber ihre wertvolle Zeit eher für schulisches Engagement nutzen wollten. Für eine Auseinandersetzung mit vor Unkenntnis von aktuellen, pädagogischen und schulischen Problemen nur so strotzenden und beleidigenden Äußerungen ist diesen Lehrern ihre Zeit zu schade. Das kann man verstehen. Nicht alle Lehrer haben so viel Zeit wie ich als Rentner.

Wenn man aber immer handelt nach dem Motto „Der Klügere gibt nach“, dann überlässt man die Weltherrschaft den Dummen. Gegenwärtig scheinen mehrere internationale Politiker diese Weisheit bestätigen zu wollen. Viele Lehrer fühlen sich in ihrer Berufsehre gekränkt und beleidigt und reagieren, so Gerhard Deussen und Patrick Lenz. Mit umfangreichen Erklärungen und Berechnungen versuchen sie Herrn Bölinger davon zu überzeugen, dass die Lehrer nicht die faulen Säcke sind, für die er sie hält. Für die Lehrer bedeuteten die zurückliegenden Monate sicherlich keine zusätzlichen Ferien mit vollem Gehalt. Es sind auch keine Jammerlappen, wenn sie auf von der Politik zu verantwortende Defizite hinweisen. Auch für die Lehrer war es eine völlig neue Situation, Schüler nur noch auf digitalem Weg erreichen zu können. Dabei sollten die Schüler auch noch motiviert und ihre Leistungsnachweise kontrolliert werden. Für diese extreme Situation gab es für die Schulen – wie in allen anderen Bereichen des Berufslebens auch – keine Blaupause. Neben vielen Eltern waren auch manche Lehrer stark gefordert, vielleicht einige davon auch überfordert. Eine Kontaktaufnahme der Eltern zu diesen Lehrern unter Beifügung konstruktiver Vorschläge wäre im Interesse aller Beteiligten gewesen. Eine verallgemeinernde Verunglimpfung und Beleidigung der ganzen Lehrerschaft ist nicht zielführend.

Wenn die Lehrer wie einst Jesus über den See Genezareth laufen könnten, so würden Herr Bölinger und seine Gesinnungsgenossen das so interpretieren: „Seht ihr – schwimmen können die auch nicht.“ Herrn Bölinger und Gleichgesinnte möchte ich mit der lateinisch geschriebenen Weisheit des spätantiken Philosophen Boethius nicht überfordern – deshalb frei ins Deutsche übersetzt: „Hättest du geschwiegen, wärest du ein Philosoph geblieben.“