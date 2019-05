Leserbrief : Einen Zahn zulegen

Zum Bericht vom 3. April: „Ausbau der B 50 liegt in Gottes Hand“ diese Lesermeinung:

Und die Aussage der LBM-Ingenieure, dass Wederath keinen Lärmschutz braucht, möchte ich auch widersprechen. Die neue Trasse führt in südwestlicher Richtung an Wederath vorbei. Also fast das ganze Jahr in Windrichtung. Man trifft jetzt schon eine Aussage, dass die Grenzwerte des Lärmschutzes eingehalten werden. Wie wurde das ermittelt? Was nützt den Menschen in Wederath ein Autobahnanschluss, wenn sie nachts nicht mehr mit offenem Fenster schlafen können? Und warum zieht sich die Planung über so viele Jahre?