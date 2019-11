Fußball : Einer mit Herzblut

Zur Berichterstattung über den Abschied des FC-Bayern-Managers Uli Hoeneß schreibt Dr. med. Michael Rolffs:

Da geht einer, der ist und war Mensch, mit all dem, was Menschsein aus macht: mit Fehlern, Ecken und Kanten, mit Gefühlen, Erfolg und Scheitern, Hinfallen und Aufstehen, mit Visionen, Tatkraft, Moral und Rückgrat.

Was fasziniert an diesem Menschen? Es ist die Geradlinigkeit bei allen Kurven, die es auch in seinem Leben gegeben hat. Unvergessen die großen Erfolge, die der FC Bayern mit seinem Manager in der Champions League gefeiert hat, unvergessen die unzähligen Meisterschaften, unvergessen aber auch die Haftzeit, die Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung abgesessen hat. Unvergessen vor allem aber auch ein „Mia san mia“, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, für das Uli Hoeneß beim FC Bayern gestanden hat.