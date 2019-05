Katholische Kirche : Einfach sprachlos

Zu den Artikeln „Kriminologe attackiert Trierer Bischof“ (TV vom 18./19. April) und „Bistümer im Land suchen Gespräch mit Opfern“ (TV vom 20./21./22. April) sowie zu den Leserbriefen unter der Überschrift „Es reicht – endgültig!“ (TV vom 27./28. April) schreiben Manfred Butz, Rolf Linn und Marian Modemann:

Bedenklicher als die Form des Umgangs von Bischof Ackermann mit dem Hannoveraner Kriminologen Christian Pfeiffer erscheint mir der Hintergrund, der zum Scheitern des geplanten Forschungsprojektes geführt hat. In einem Interview in der „Zeit“ vom 17. April schilderte Herr Pfeiffer aus den Ergebnissen einer Studie des John Jay College, New York, die den Missbrauch durch Priester in den USA untersucht hatte: „Danach waren in der Phase des stärksten Missbrauchs nur fünf Prozent der priesterlichen Täter echte Pädophile. Alle anderen hatten andere sexuelle Zielobjekte, nämlich Frauen oder Männer, an die sie aber im extrem prüden Amerika damals nicht rankamen – und sich ersatzweise an Kindern vergingen.“

Eckhard Otto greift in seinem Leserbrief Bischof Stephan Ackermann und dessen Verhalten in der „Missbrauchsaffäre“ an. Ich will Herrn Ackermann nicht verteidigen, aber ich will erwähnen, wo er steht und wem er angehört. Er ist Katholik, gehört dem katholischen Klerus und der Kirchenhierarchie an. Viele Täter kommen aus diesen Kreisen. Dazu kommen alle Mittäter, die durch Vertuschen, Versetzen von Tätern in andere Pfarreien (Zuführen von „Frischfleisch“), Bedrohen der Eltern (die ihre Stimme für Missbrauchte erhoben haben) mit Rechtsanwälten und Geldangebote an Eltern (sofern sie eine Schweigeverpflichtung eingingen) für ein Umfeld sorgten, in dem Täter relativ sorglos ihre Taten begingen. Stephan Ackermann ist nun der „Oberaufklärer“ seitens dieser Kirche. Nun hat er eine „Studie“ in Auftrag gegeben, bei der die Autoren keinen Zutritt zu den Archiven erhielten. Material erhielten sie, das ausgewählt worden ist von Leuten des Bistums (in deren Reihen die Vertuscher sind). Der Trierer Bischof agiert voll im Interesse seiner Gruppe. Er sorgt für Publicity, die seiner Gruppe dienen soll. Man soll den Eindruck gewinnen, „die Kirche tut etwas“. Dazu passt voll der Artikel aus dem TV „Bistümer im Land suchen Gespräch mit Opfern“ plus Bild von Stephan Ackermann auf Seite eins.