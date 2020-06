Europa : Einfallslos, ärgerlich

Zum Artikel „Die Grenzschließung und das Gefühl der Abweisung“ (TV vom 8. Juni) schreibt Gerhard Reis:

Nichts gegen die bürgerschaftliche Aktion „Keep Schengen alive“. Sie war gut und notwendig. Aber an wen wandte diese Initiative sich? An die Iren (EU-Land, Schengen zugehörig)? Natürlich nicht. An die Politiker Großbritanniens bestimmt auch nicht. An Politiker in Berlin und Mainz, Luxemburg und Paris? Wohl eher. Verstehen die kein Deutsch, kein Französisch? „Garder Schengen en vie“ und/oder „Erhaltet Schengen am Leben“ wäre hier in unserer Grenzregion angebracht gewesen, oder auch auf Lëtzebuergesch.