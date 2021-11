Leserbrief : Einsparungen bei Spitzen-Gehältern wären ein Zeichen christlicher Bescheidenheit und Demut

Katholische Kirche

Dem im Internet zu findenden Geschäftsbericht des Bistums Trier für das Jahr 2020 (www.bistum-trier.de) ist zu entnehmen, dass der Jahresabschluss 2019 zum 31. Dezember 2019 u.a. ein Anlagevermögen von 906,1 Millionen Euro – in Zahlen 906 100 000 Euro – - angibt. Im Vorjahr betrug das Anlagevermögen „lediglich“ 855,9 Millionen Euro. Die beiden größten Positionen bildeten die Sachanlagen mit 169,7 Millionen Euro und die Finanzanlagen mit 716,6 Millionen Euro.

Der Bischöfliche Stuhl zu Trier verfügte zum 31. Dezember über ein Anlagevermögen von 128,5 Millionen (Vorjahr: 125,9 Millionen) Euro. Die Sachanlagen betrugen 37,3 Millionen, die Finanzanlagen 91,2 Millionen Euro. In offiziellen Verlautbarungen des Bistums wird allerdings immer nur auf das auf der Seite der Passiva ausgewiesene Eigenkapital des Bistums von lediglich 294,8 Millionen Euro verwiesen. Das Geschäftsjahr 2019 hat das Bistum Trier mit einem Verlust von 25,8 Millionen Euro (Vorjahr 30,0 Millionen Euro) abgeschlossen.

Allerdings ist es unverständlich, dass im Hinblick auf mögliche Sparmaßnahmen als erste die eventuellen Schließungen von Kindergärten und Schulen in katholischer Trägerschaft erwähnt werden.



Vor einigen Tagen hat mir meine fünfjährige Enkeltochter freudig erzählt: „Oma, wir gehen bald pilgern!“Ihre Kindertagesstätte, die in der Verwaltung der katholischen Kita-GmbH ist, nimmt einmal im Jahr an einer Sternwallfahrt für Kindergartenkinder teil. In der Vorschulgruppe bereiten sich die Kinder mit biblischen Geschichten und passenden Liedern auf dieses große Ereignis vor. Im vergangenen Jahr ist der Tag wegen Corona ausgefallen, und nun ist meine Enkeltochter überaus froh und dankbar, dieses Jahr dabei sein zu dürfen.