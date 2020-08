Landwirtschaft und Ernährung : Eiskalt, ignorant, unmenschlich

Zum Artikel „Schärfere Regeln für Tiertransporte und Schlachthäuser“ (TV vom 4. August) und zu weiteren Beiträgen zum Thema schreiben Elfriede Sebastiani und Josef Gitzinger:

Ich wünsche all jenen, die das zu verantworten haben und die wegen mangelnder oder fehlender Kontrollen nicht eingreifen, dass sie dieses unbeschreibliche Tierleid einmal hautnah miterleben müssen, eingepfercht im Tiertransporter zwischen all den armen Mitgeschöpfen, die unter Hitze, Hunger, Durst, Angst und anderen Schmerzen unerträglich leiden müssen, zu sehen, wie ihnen die Tränen aus den Augen laufen.

All das müssten die Verantwortlichen bis zum bitteren Ende/Ziel miterleben und sich dann auch noch ansehen, wie die bereits völlig erschöpften, zum Teil schwerverletzten Tiere (viele überleben diese Strapazen auch nicht) dann dort am Ziel im Libanon, Marokko, Ägypten regelrecht hingerichtet werden auf grausamste Art und Weise.

Unglaublich, eiskalt, ignorant, unmenschlich – was sind das für „Un“-Menschen, die so etwas nicht interessiert, obwohl sie es in der Hand hätten, dieses Elend sofort zu beenden?