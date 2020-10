Katholische Kirche : Eklige Suppe

Zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Bistum Trier schreibt Dr. Hans Jürgen Arens:

1. Bis in die 1970er Jahre war es nicht üblich, sondern strafbar, homosexuelle Aktivitäten öffentlich zu preisen, wie heute beim Christopher-Street-Day; der Bereich der LGBT-Szene wurde verschwiegen, nicht nur bei katholischen Priestern. Immerhin galten in der katholischen Kirche diese sexuellen Übungen als negativ und sündhaft, wurden also nicht geduldet. Man schützte die Priester und die Kirche vor üblen Einschätzungen, was heute als Vertuschung bewertet wird.