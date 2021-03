Natur : Endlich tut sich etwas

Zum Artikel „EU-Kommission verklagt Deutschland wegen Verstößen im Naturschutz“ (TV vom 19. Februar) schreibt Werner Becker:

Europa klagt mehrere Mitgliedstaaten wegen Nichteinhaltung von vereinbarten Naturschutzmaßnahmen an – und dies zu Recht, denn diese Vereinbarungen sind schon alt und hätten längst ausgeführt werden können. Die EU hatte in den 80er Jahren ihre Mitglieder dazu aufgefordert, Naturgebiete zu kartieren und den Bestand von Flora und Fauna zu erfassen (ich war selbst an solchen Kartierungen beteiligt). Diese Daten wurden von EU-Fachleuten gesichtet, ausgewertet und sogenannte FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat) definiert: besonders schützenswerte Gebiete, die einen hohen Grad an Biodiversität aufweisen oder seltene Arten beheimaten.