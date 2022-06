Energiepolitik : Wo ist er denn, der Rabatt?

Kari Foto: tv/Alwin Hebermehl

Hmm, war da nicht was mit günstigen Spritpreisen? Und warum ist das jetzt trotzdem so teuer? Aus der Entlastung der Autofahrer in Deutschland durch den Tankrabatt ist wohl nichts geworden. Die Spritpreise waren erst gefallen, dann aber wieder gestiegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Und wer verdient jetzt daran? Kann es sein, dass sich die Mineralölkonzerne in der Krise die Taschen noch voller machen?