Energiepolitik : Auf den Scheiterhaufen damit, oder ...?

Und noch ’ne Baustelle für Robert Habeck: der Verbrennungsmotor, beziehungsweise dessen Abschaffung. Auf EU-Ebene soll in dieser Woche über ein Verkaufsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 entschieden werden.

Die Grünen sind dafür. Aber in der EU gibt es – wenig überraschend – dazu verschiedene Sichtweisen. Und die FDP? Will auch nicht so richtig mitmachen. Sie will, dass auch nach 2035 neue Autos mit Verbrennungsmotor verkauft werden dürfen. Ob der Verbrennungsmotor dann, wie von den Grünen gewünscht, 2035 auf den Scheiterhaufen kommt?