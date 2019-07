Fußball : Enormes Sparpotenzial

Zum Leserbrief „Die Vereine nagen nicht am Hungertuch“ (TV vom 19. Juni) schreibt Siegfried Griese:

Was sollen wir eigentlich noch alles zahlen? Durch die Zahlung der Einsätze der Polizei in Stadien durch die Vereine könnten Überstunden der Polizei bezahlt und weitere Polizisten eingestellt werden. Wenn diese sogenannten Vereine – die schon längst Wirtschaftsunternehmen sind – zum Beispiel in der Ersten Liga je Verein fünf Millionen Euro (gesamt somit 90 Millionen Euro) und in der Zweiten Liga die Hälfte (45 Millionen Euro) zahlen, wäre das eine spürbare Entlastung der Staatskasse und mehr Sicherheit für den Bürger gewährleistet.