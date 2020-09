Gesellschaft und Sprache : Entlarvend

Zur Diskussion über Rassismus und politisch korrekte Sprache, insbesondere zu einem Leserbrief von Bernhard H. Gross unter der Überschrift „Wann zieht endlich jemand die Notbremse?“ (TV vom 29./30. August) schreibt Angela Pauls:

Jude sollte tatsächlich nicht negativ konnotiert werden. Ein Jude oder eine Jüdin ist jemand, der/die der Religion des Judentum angehört. Eine Person of Color Neger oder Mohr zu nennen, ist jedoch schlichtweg rassistisch. Denn diese Begriffe waren nie positiv gemeint, als sie in Zeiten der Sklaverei von Weißen in einer rassistisch geprägten Welt etabliert wurden. Ja, obwohl sie aus dem Lateinischen stammen. Ähnlich ist es mit dem Begriff Zigeuner. Nur hat Herr Gross hier wieder einen Fehler eingebaut. Denn er meinte, dass man Sinti und Roma – wohlgemerkt der Eigenname der „Zigeuner“ – auch nicht mehr sagen dürfe. Dabei ist gerade diese Bezeichnung sogar erwünscht. Denn man sollte die Leute immer mit ihren eigenen Namen nennen. Vorausgesetzt sie wollen das so.