Leserbrief : „Entnazifiziert“ werden müsste das Russland putinscher Prägung

Zu „Selenskyjs Ideen werden Putin kaum umstimmen“ (TV vom 23. März) sowie weiteren Artikeln zum Ukraine-Krieg:

Ich würde gerne einen Offenen Brief an Herrn Putin im Kreml schreiben. Dass ihm dieser vorgelegt würde, glaube ich nicht. Da Putin aber als ehemaliger Resident des sowjetischen Geheimdienstes in Dresden (DDR) hervorragend meine Sprache beherrscht, würde er ihn ohne fremde Hilfe lesen können.

Putin führt einen nicht zu rechtfertigenden Angriffskrieg gegen die Ukraine, die verständlicherweise nicht zu einer Sowjetunion putinscher Prägung gehören will. Selbst wenn Menschen in der Ukraine anders oder „falscher“ denken als Putin: Den Begriff „Entnazifizierung“ hätte er in diesem Fall besser vermieden. „Entnazifiziert“ werden müsste das Russland putinscher beziehungsweise stalinistischer Prägung. Mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen das Nachbarland, verbunden mit schweren Kriegsverbrechen, hat Putin sich historisch eingereiht in die Reihe von Potentaten wie dem römischen Kaiser Nero, Adolf Hitler und Stalin, um nur einige zu nennen.