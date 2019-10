Katholische Kirche : Er kommt aus ihren Reihen

Zum Artikel „Missbrauchsopfer kritisieren Bischof“ (TV vom 18. Oktober) schreibt Marian Modemann:

Stephan Ackermann gehört der Hierarchie der katholischen Kirche an. Er ist lange am Bischofssitz tätig, hat Karriere gemacht. Dort saßen und sitzen die Leute, die Missbrauch jahrzehntelang vertuscht haben. Diese Leute haben Täter geschützt. Sei es, dass sie sie in andere Pfarreien versetzt haben, sei es, dass sie Eltern, die es wagten, die Taten anzuprangern, mit Anwälten gedroht haben. Später haben sie Eltern von Missbrauchsopfern eine geringe Geldsumme angeboten, sofern diese eine Schweigeverpflichtung unterschreiben. Diese Leute um die Bischöfe sind Mittäter. Herr Ackermann kommt aus ihren Reihen, ist in ihren Reihen. Er vertritt diese Klientel. Verständlich, dass er alles tut, um die Diskussion zu ersticken oder zumindest in eine andere Richtung zu lenken, sprich vom Thema abzulenken.