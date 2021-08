Meinung : Taten verjähren, die Erinnerung der Missbrauchten aber nicht

Kirche

Die römisch-katholische Kirche ist sehr gläubig und der Meinung: Wenn man das Kalenderblatt nicht abreißt, bleibe die Zeit stehen. Anders ist nicht zu erklären, dass man dort versucht, den Kirchensteuerzahlern klar zu machen, dass das Geld, das die Kirche an die Missbrauchsopfer zahlt, minderwertiges Geld sei, das nicht aus dem Kirchensteuer-Aufkommen gezahlt würde, sondern zum Beispiel aus Einkünften aus Vermietung und anderen Einkünften, zähle aber nicht zu dem Vermögen der Kirche und seien Einkünfte so nebenher.

Das wäre genau so, als machte ich einen Einbruch und würde 500 Euro stehlen. Bei der Gerichtsverhandlung würde ich um ein mildes Urteil bitten, da das Geld ja nicht von erbrachter Arbeit her rühre, sondern aus Zinsen, die angespart würden, was ja doch einen Unterschied mache.

Die Menschen haben meiner Meinung nach langsam die Nase voll von Ausreden wegen Verjährung, unglaubwürdigen Darstellungen, der Vertuschung von Straftaten und dem Inschutznehmen der Täter. In Köln gibt Kardinal Woelki – so macht es den Eindruck – immer wieder Gutachten in Auftrag, bis das Ergebnis so ist, dass die Beschuldigten gut dabei wegkommen.