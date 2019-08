Diplomatie : Erinnerungen werden wach

Zu unserem Artikel „Trotzkopf Donald Trump düpiert die Dänen“ (TV vom 22. August) schreibt Peter Schuh, Trier:

In der millionenfach gelesenen Geschichte eines leichten Lebens „Der liebe Augustin“ lässt der Autor Horst Wolfram Geissler das Geschacher um die Insel und ehemals freie Reichsstadt Lindau Revue passieren.

Der Fürst von Bretzenheim, dessen Familie bereits die Herrschaft an der Nahe käuflich erworben hatte, erhielt die Stadt am Bodensee als Entschädigung für linksrheinische Gebietsverluste, wollte sie aber nicht behalten und verkaufte sie im Jahr 1803 wieder für 46 000 Gulden an Österreich.