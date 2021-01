Kriminalität : Erklärung des Unerklärlichen

Zur Berichterstattung über die Amokfahrt in Trier schreibt Jutta Pohl:

Seit der Amokfahrt vom 1. Dezember stellt sich immer wieder die Frage nach dem „Warum“. Die reflexhafte Antwort: ein Verrückter! Man nimmt an, dass der Täter krank sein müsse. Das ist eine verständliche Abwehrreaktion, die aber nichts erklärt.

Was zunächst als oberflächliches Detail in den Augenzeugenberichten erscheinen mag – der Täter stellte das Auto ab, rauchte eine Zigarette und grinste – erklärt hingegen viel. Das Grinsen des Täters erklärt, was als unerklärlich erachtet wird, weil diese Ungeheuerlicheit überfordert. Unerträglich für Opfer und Angehörige.