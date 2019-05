Zum Artikel „Tausende Autofans am Nürburgring: Unfälle auf Nordschleife“ (volksfreund.de vom 19. April) schreibt Magdalene Sixel:

Ich war entsetzt, als ich las, dass auf dem Nürburgring am Karfreitag ein „Car-Freitag“ veranstaltet wird, und das schon seit Jahren. Was für eine geschmacklose Umdeutung der Bezeichnung dieses hohen Feiertags. Papst Franziskus hat recht, wenn er von einer ‚Erosion des Glaubens‘ in Deutschland spricht.

Magdalene Sixel, Bausendorf