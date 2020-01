Ihre Meinung : Erschließungsstraße aufs Kueser Plateau: Ein Stadtteil wird überrollt!

Verkehr

Was man bei dieser Planung allerdings komplett außer Acht lässt, ist die fehlende Erschließung dieses Stadtteils für den aus Richtung Lieser kommenden Verkehr, zu dem sich ab dem Kreisel an der Moselbrücke zusätzlich noch der Verkehr aus dem Hunsrück gesellt. Regelmäßig wälzt sich die Verkehrslawine morgens durch den Stadtteil Kues, es bilden sich Staus an allen Haltepunkten – zwei Kreisel, eine Ampelkreuzung – gleichzeitig werden „Abkürzungen“ durch das Wohngebiet von Kues genutzt und die Anwohner zu dieser Zeit und in umgekehrter Richtung nach Schulschluss und nachmittags durch den rückfließenden Berufsverkehr von Autos mit deren Abgasen überfrachtet.