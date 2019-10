Tiere : Erschreckend, abscheulich

Zur Artikel „46 000 Euro für ein junges Rind“ (TV vom 21. Oktober) schreibt Zoey Schaefer:

Immer wieder hört man von Auktionen, auf denen schreckhafte Tiere vorgeführt werden, umgeben von unerträglichem Lärm. Die dröhnende Musik aus den Lautsprechern, die Menschenmasse, die zustimmend klatscht und jubelt, und der Stress, dem die elenden Tiere ausgesetzt sind. Nicht nur die Summen, die für Hailey und Silky gezahlt wurden, sind riesig, auch die Zahl der Rinder, die hinter der Bühne warteten (rund 140). Erschreckend, da die Veranstaltung sieben Stunden lief, was purer Stress für die Tiere war.

In meinen Augen werden die Lebewesen auf Versteigerungen materialisiert! Wie Zahlen in einem Computer. Es geht nur ums Geld. Abscheulich, wie ich finde. Warum nimmt sich der Mensch, nur weil er die vorherrschende Spezies ist, das Recht, Tiere zu Geldmaschinen zu machen?! Ich weiß, dass ich mit meiner Stimme allein nichts gegen diese Versteigerungen ausrichten kann. Und keinesfalls möchte ich ein so „großes Geschäft“ aufhalten. Mir geht es nur um das Wohlergehen der Tiere. Laute Musik, johlendes Publikum und beängstigende Scheinwerfer helfen nicht!