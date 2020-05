Gesundheit : Erschreckend, diese Gleichschaltung

Zur Berichterstattung über die Corona-Krise schreiben Wolfgang Rachow, Egon Fritzen und Waltraud und Peter Berger:

Zugegeben, man sollte das Virus nicht unterschätzen. Aber das sollte man nie. Und wir hatten schon einige Viren in den letzten Jahren. Ja, auch einige Pandemien. Nur wurde da nicht eine solche Hysterie verbreitet. Also warum jetzt? Und warum machen unsere Medien in Sachen Angstverbreiten mit? Kritischer Journalismus sieht anders aus! Der scheint in diesen Zeiten vollkommen abhandengekommen zu sein. Aus Sicht der Politik macht diese Hysterie allerdings Sinn. So lassen sich tiefe Eingriffe in die Grundrechte der Menschen besser vermitteln.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Einige der getroffenen Maßnahmen haben vielleicht ihre Berechtigung. Auch wenn der Eingriff in die Grundrechte der Menschen phasenweise wenig mit demokratischen Zügen zu tun hat. Aber mittlerweile übertreffen sich unsere Politiker und sogenannte Experten ja täglich mit neuen Absurditäten.

Acht Wochen lang haben wir ohne Schutzmaske eingekauft. Und das, wie ich finde, sehr diszipliniert. Und jetzt müssen wir seit Montag plötzlich, obwohl die Ansteckungszahlen zurückgegangen sind, eine Maske beim Einkauf tragen. Auch auf dem Wochenmarkt! Und in der Schlange beim Eisverkäufer! Maske! Nur an der Bushaltestelle, wo traditionell viele Menschen stehen, nicht. Erst im Bus selber wieder. Und nicht eine dieser medizinischen Masken, nein, auch ganz normale Schals und Tücher sind erlaubt. Selbst wenn ich diese schon mehrere Wochen nicht gewaschen habe. Wer will das überprüfen?

Da dürfen seit dem 20. April Geschäfte bis 800 Quadratmeter öffnen, was meiner Meinung nach längst überfällig war. Nur in Nordrhein-Westfalen dürfen auch große Möbelhäuser öffnen, weil nach Aussage der dortigen Politik ja das deutsche Mekka der Küchenbauer in Nordrhein-Westfalen angesiedelt ist. Rheinland-Pfalz ist eines der führenden Länder in der Tourismusbranche in Deutschland. Dürfen wir dann die Hotels und Gaststätten wieder öffnen?

Die versprochene Bazooka von Finanzminister Olaf Scholz hilft auch nicht jedem. Dafür lachen sich Firmen wie Amazon und Google vermutlich kaputt über diese Krise. Firmen, die hier keine Steuern zahlen und die großen Gewinner des Lockdowns sind. Was macht unsere Politik dagegen? Nichts! Der europäische Rettungsschirm zur Unterstützung der Wirtschaft wird zum größten Teil von Deutschland finanziert. Warum muss der deutsche Steuerzahler wieder einmal für Länder wie Italien, Frankreich oder Spanien bluten, die seit 20 Jahren nicht in der Lage sind, ihre Haushalte zu konsolidieren?

Ja, wir sind eine europäische Gemeinschaft! Aber nicht immer nur aus dem Geldbeutel einiger weniger. Polen, dessen Wirtschaft massiv von der Union profitiert hat, hält sich mit Zahlungen vornehm zurück. Auch Deutschland profitiert von der EU. Natürlich! Aber wir zahlen auch mit Abstand am meisten, weil wir unsere Hausaufgaben machen.

Wolfgang Rachow, Wittlich

Seit mehr als zwei Monaten hält uns die angeblich so gefährliche Corona-Pandemie in Atem. Zuerst kam die Meldung über die Entdeckung eines – laut Robert-Koch-Institut – höchst gefährlichen Erregers. Dann folgten sofort Horrorszenarien, die eintreten könnten, falls man nicht unverzüglich Gegenmaßnahmen einleiten würde! Seitdem werden fortlaufend entsprechende Meldungen und Zahlenreihen in der Medienlandschaft verbreitet. Dagegen werden Expertisen von Dutzenden renommierter und glaubwürdiger Experten, die die offiziellen Zahlenreihen zu Recht anzweifeln, ignoriert! Es ist schon erschreckend, diese Gleichschaltung in der Berichterstattung festzustellen!

Mittlerweile haben sich aber die Aussagen der widersprechenden Wissenschaftler bestätigt: Die angekündigte schwere Infektionswelle ist nicht eingetroffen, die Grippewelle ist vorbei – wie jedes Jahr um diese Zeit –, und die Corona-Zahlen geben bis jetzt keinen Anlass zu Angst und schon gar nicht zu Panik!

Ohne gesicherte wissenschaftliche Grundlage werden Grundrechte mit Füßen getreten! Die Wirtschaft steht vor einem Kollaps; im gesundheitlichen Bereich gibt es zigtausende Opfer, weil diese Menschen nicht behandelt wurden aufgrund der angekündigten – aber bis heute nicht eingetroffenen – Welle von schwerstkranken Covid-19-Opfern! Millionen Menschen sind seelisch zutiefst getroffen aus Angst um ihre Existenz und aufgrund der Kontaktverbote.

Nichtsdestotrotz wurde noch schnell die Maskenpflicht durchgedrückt, obwohl viele Mediziner (auch in der WHO) die Wirksamkeit dieser Maßnahme – ausgenommen im direkten Umgang mit Infizierten – anzweifeln! Ich hoffe, dass das Bundesverfassungsgericht dem Spuk bald ein Ende bereitet und dass die Verantwortlichkeit der Politiker vor Gericht entsprechend gewertet wird!

Egon Fritzen, Fell

Zum Kommentar „Chinas Regierung ist der Welt eine Aufklärung schuldig“ (TV vom 23. April):

Werner Kolhoff hat vollkommen Recht, wenn er schreibt: „In der Frage einer internationalen Corona-Untersuchung jedoch ist Leisetreterei unangebracht.“

Das aktuelle Bemühen zur Bekämpfung von Covid-19 bringt so manche Wahrheit ans Licht. Wahr ist, dass mit der Wahrheit bei der Aufklärung der Pandemie-Ursache äußerst zögerlich umgegangen wird. Damit muss Schluss sein. Die Zeit für höhere politische Diplomatie ist bei diesem Problem, das fast alle Länder betrifft, vorbei. Unsere Politik muss hier ohne Wenn und Aber Klarheit einfordern. Das wiederum hat mit Sicherheit schmerzhafte Konsequenzen für mehrere Bereiche der internationalen Beziehungen. Aber keine bilaterale Konsequenz kann so schmerzhaft sein wie das Ausmaß des Coronavirus rund um den Globus. Verantwortung und Fürsorge sind hierbei doch wohl ein absolutes Muss. Deshalb Karten auf den Tisch und Tacheles reden, auch wenn es weh tut!