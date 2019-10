Politik : Erst das Fressen, dann die Moral

Zur Berichterstattung über den Einmarsch türkischer Truppen in Syrien, insbesondere zum Artikel „Ein Überraschungscoup mit Folgen“ und zum Kommentar „Ein großer Fehler“ (TV vom 22. Oktober) schreiben Katrin Bornmüller und Heinz Erschens:

Ich bin entsetzt über den Vorschlag von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, einen international kontrollierten Korridor für die Türkei in Syrien zu gründen. Damit hat sie sich als Kanzlerkandidatin disqualifiziert. Sie macht Europa zur Geisel der Expansionspolitik des türkischen Präsidenten Erdogan und zum Ziel kurdischer Freiheitskämpfer und vor allem von muslimischen Extremisten und bringt gewaltsame türkisch-kurdische Auseinandersetzung nach Deutschland.

Was „gut“ und „böse“ ist, wird meist von einer strategischen Lagebeschreibung des Pentagons entschieden. Der einzige Gewinner in diesem Chaos ist scheinbar Recep Tayyib Erdogan, der mit Hilfe europäischer und amerikanischer Waffen wahrscheinlich die Türkei zur früheren osmanisch-imperialen Großmacht bringen will. Der Verdacht liegt nahe, dass die sogenannte Sicherheitszone später als türkisches Protektorat und danach als unveränderlicher Teil der Türkei angesehen werden muss.