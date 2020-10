Windkraft : Ohne Pachteinnahmen kein Windrad

Erneuerbare Energie

Ich zolle allen Respekt, die Windkraft auf dem Haardt- und Ranzenkopf zum Schutz des Klimas befürworten. Geht es doch darum nationale und internationale Umweltziele zu erreichen, den Treibhauseffekt zu verringern und somit das Ökosystem zu unterstützen. Beim Lesen dieser Zeilen wird bri so manchem Ortsbürgermeister und auch Gemeinderatsmitgliedern ein breites hämisches Grinsen im Gesicht zu erkennen sein. Weil „Money first“ die bittere Realität des Windkraftspektakels ist, oder wie Clemens Beckmann im oben genannten treffend formulierte: „Windkraftanlagen sind so etwas wie Gelddruckmaschinen für die sie beherbergenden Orte.“

Irrsinniger Weise kommt man zwangsläufig zur Feststellung, dass ohne die Pachteinnahmen der Orte von circa 40 000 Euro pro Windrad im Jahr sich kein einziges Windrad auf dem Haardt- und Ranzenkopf drehen würde. Einzig und alleine sind diese Pachteinnahmen von Nöten, um marode Haushalte wie Veldenz und Burgen auszugleichen und Misswirtschaft aufzufangen. Koste es, was es wolle.

Dieser Tatsache entsprechend entwickelten und entwickeln sich bei Räten der Ortschaften wie Veldenz und Burgen ungeahnte Energien. Veldenz, als Vorreiter des Windradspektakels, ging rücksichtslos vor und wissentlich der enormen Nachteile für die betroffenen Gemeinden wie Gornhausen, Merscheid, Elzerath, um nur einige zu nennen. Der Luftkurort Veldenz sieht kein einziges Windrad, bedient sich auf Kosten anderer an der Gelddruckmaschine und weiß mittlerweile nur noch durch Blick auf das Gemeindekonto von deren Existenz.