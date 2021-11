Leserbrief : Es geht nicht darum, Förderschulen einfach abzuschaffen

Inklusion

Herr Schneider vertritt in seinem Leserbrief den Standpunkt, die UN-Behindertenrechtskonvention erfordere keine Abkehr vom deutschen Sondersystem der Förderschulen. Die Behindertenrechtskonvention geht allerdings davon aus, dass die allgemeine Schule das Bildungsangebot an die vorgefundene Vielfalt der Kinder anpassen muss und nicht das Kind sich an die vorgefundene Schule. Der Slogan „Kein Kind wird zurückgelassen“ muss ergänzt werden durch „Kein Kind wird weggeschickt“. Es geht also nicht darum, Förderschulen einfach abzuschaffen, sondern sie zu überwinden. Das ist die Aufgabe des allgemeinen Schulsystems. Nur so ist das Bildungsangebot hochwertig und inklusiv, wie der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen an die Adresse Deutschlands festgestellt hat.