Leserbrief : Es ist an der Zeit, dass sich Europa militärisch von den USA emanzipiert

Zukunft der Nato

Zu den Artikeln „Giftschlamm: Die Schadstoffe kommen zwar von der Airbase ...“ (TV vom 2. Juli), „Viel Frust nach 20 Jahren Kampf in Afghanistan“ (TV vom 8. Juli), „Die Zweifel an der Mali-Mission wachsen“ (TV vom 30. Juni) und „Wir spielen wieder auf dasselbe Tor“ (TV vom 15. Juni) sowie weiteren Artikeln zur Nato:

Cui bono, Nato? Deutschland dient zunächst mal in der Nato sozusagen als Flugzeugträger der US-Amerikaner. Stützpunkte und Flughäfen, wie zum Beispiel Ramstein oder Spangdahlem, garantieren sicher Arbeitsplätze und im Umfeld gute Mieteinnahmen. Daneben muss die Bevölkerung allerdings mit dem Lärm leben, zusätzlich, wie jetzt in der Eifel festgestellt, wird das Grundwasser mit krebserregenden Stoffen mittels Löschschaum kontaminiert.

Als Bündnispartner hat die Bundeswehr 20 Jahre lang die Amerikaner in Afghanistan unterstützt. 59 deutsche Soldaten haben dabei ihr Leben verloren, dazu kommen noch die immensen Kosten des Einsatzes.Lange vor 9/11 wäre eine kritische Selbstüberprüfung der Außenpolitik der USA mal angebracht gewesen. In erster Linie spielen aus meiner Sicht strategische und wirtschaftliche Interessen die primäre Rolle, insbesondere die Kontrolle über Erdöl. Zur Not wird auch mal ein parlamentarisch legitimierter Präsident durch den Einsatz der CIA abgesetzt. So passiert 1953 im Iran, damals ein demokratischer Staat. Präsident Mossadegh hatte den Fehler gemacht, die Ölförderung zu verstaatlichen – zum Nachteil von Großbritannien und den USA. Die Taktik der politischen Destabilisierung und der anschließenden Installation eines genehmen Machthabers hat einige zum Erfolg geführt, war aber zum Nachteil der Zivilbevölkerung vor Ort.