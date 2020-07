Natur : Es ist der Erde nicht egal

Zum Forum „Die Mär von Gaias Rache“ (TV vom 4./5. Juli) schreibt Helga Hänold:

„Sei’s drum, der Erde ist’s egal“, so lautet ein Teil des Schlusssatzes in der Kolumne von Peter Reinhart. Kann es der Erde wirklich egal sein, ob wir sie rein materiell sehen, als zufällig entstanden, reduziert auf chemisch-physikalische Gesetzmäßigkeiten, oder als einen lebendigen beseelten Organismus, für den wir verantwortlich sind? Ist letzteres nur eine romantische Vorstellung von Hippies, spirituellen Sinnstiftern? Das muss jeder für sich herausfinden. Der Mediziner, Biophysiker und Chemiker James Lovelock spricht immerhin von der Erde als „lebendem Organismus“. Beseelt oder unbeseelt, das ist die große Frage. Der Pathologe Rudolf Virchow hat sie Mitte des 19. Jahrhunderts in Bezug auf den Menschen so beantwortet: „Vergeblich wird man im menschlichen Organismus eine eigenständige Seele suchen.“ In der modernen Physik gibt es die Wissenschaft des Unsichtbaren. Antoine de Saint-Exupéry lässt den „Kleinen Prinzen“ sagen: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Ein verändertes Bewusstsein auch in der Tierhaltung und Landwirtschaft hätte positive Folgen für unsere Erde, der es nicht egal ist, wie wir mit ihr umgehen.