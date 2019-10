Katholische Kirche : Es ist noch nicht zu spät

Zum Artikel „Mehrheit der Katholiken lehnt Trierer Bistumsreform ab“ (TV vom 4. Oktober) und weiteren Beiträgen zum Thema schreibt Tobias Schmitt:

Als Theologe und kirchlicher Mitarbeiter bin ich schockiert über das, was im Bistum Trier vor sich geht. Ohne Rücksicht auf Verluste wird ein Weg durchgesetzt, der seit Beginn für viele nur schein-­synodal wirkte, da jeder, der auch nur annähernd Kontakt zur Basis hat, bereits seit den Anfängen gemerkt hat, dass hier etwas vor sich geht, das bewusst gelenkt und keineswegs im Konsens mit der Mehrheit der aktiven Katholiken im Bistum passiert.

Die Bistumsleitung zieht stur einen Kurs durch, der auf breite Ablehnung stößt und sogar so weit führt, dass sich ein Drittel der Ehrenamtlichen verabschieden will und somit immer mehr von dem Guten zusammenbricht, was da ist.