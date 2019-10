Brückentor : Es ist schon traurig...“

Zeitgeschichte

Zum Artikel „Der Jugendstil hat ein neues Zentrum“ (TV vom 21. Oktober) schrieb uns Werner Klein aus Bernkastel-Kues:

So viele Schätze liegen an der Mosel auf oder an der Straße, man muss sie nur erkennen, schätzen, pflegen und mit Leben erfüllen. Dazu gehören unbestritten viele Bauwerke vergangener Stilepochen, wie die Renaissancebauten und Jugendstilvillen am Gestade in Bernkastel-Kues, Wehlen, Ürzig, Traben-Trarbach und in vielen anderen Orten an der Mosel.

Sie zu erhalten, zu beleben und nicht dem Verfall preis zu geben verschlingt viel Geld. Sie nach Möglichkeit der Bevölkerung zugänglich zu machen sowie die Geschichte und die Menschen, die diese Bauwerke erschaffen und in früheren Tagen einmal darin gelebt und gewirkt haben, lebendig werden zu lassen, ebenso.

Erfreulich, dass es der Stadt und dem Förderverein gelungen ist, das prachtvolle Brückentor, eines der bedeutendsten Wahrzeichen von Traben-Trarbach, sowie die Geschichte des Erbauers Bruno Möhring, dank des Engagements von Heidrun Bernitt wieder etwas mehr ins historische Bewusstsein zu bringen und Leben und Werk des Architekten zu dokumentieren.

Zu lange fristete dieses Gebäude in seiner Geschichte erneut eine bedauerliche Grabesruhe, weil die Verantwortlichen den herausragenden Wert dieses Zeitzeugen der Vergangenheit, der seinesgleichen sucht, aber nicht findet, und seinen atmosphärischen Charme zum wiederholten Male sträflich vernachlässigt haben, wenn man davon absieht, dass das Standesamt der Verbandsgemeinde ein Trauzimmer dort eingerichtet hatte.

Im Bericht unerwähnt blieb leider ebenso, dass von 1967 bis 1980 der Maler, Galerist und Kunsterzieher Werner Seippel mit seiner Familie das damals brach liegende Brückentor, sowie die Brückenschenke schon einmal wieder zum Leben erweckt und damals eine Neugründung der Brückengalerie als künstlerisches Zentrum initiiert hat. In über einem Dutzend Ausstellungen gelang es ihm in dieser Zeit, Werke weltberühmter Künstler wie Dali, Picasso, Liebermann, Kokoschka, Slevogt und andere nach Traben-Trarbach zu holen, in der Brückengalerie auszustellen und vielen Menschen damit große Freude zu bereiten.

Nicht zu vergessen, dass Seippel auch als Dozent und Kunsterzieher an den staatlichen Schulen der Stadt Traben-Trarbach den Versuch machte, mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen junge Menschen, die heute in Amt und Würden stehen, für die epochale darstellende Kunst zu begeistern und ihnen die Wirkung von Farben und Formen pädagogisch zu vermitteln.