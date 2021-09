Leserbrief : Es ist Zeit, für alle zur Normalität der Tage vor der Pandemie zurückzukehren

Corona

Inzidenzzahlen, Warnstufen für Hospitalisierung, Warnstufen für die Belegung der Intensivstationen: Wer soll da noch den Überblick behalten? Ich habe diesen Anspruch, den ich ansonsten an mich habe, inzwischen aufgegeben.

Jeder, der will, kann sich heute vor einer schweren Erkrankung am Covid-19-Virus schützen. Die Impfung steht jedem zur Verfügung. Ab diesem Zeitpunkt ist er/sie so gut wie möglich vor einer lebensbedrohlichen Erkrankung geschützt und nur noch selten Überträger des Virus. Das ist für mich der entscheidende Punkt.