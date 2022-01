Klimawandel : Es muss ein Investitionsprogramm her, mit dessen Hilfe die Erde begrünt wird

Klimawandel

Allein die Zementwerke in China stoßen mehr Kohlendioxid aus als ganz Deutschland. Mit 29,7 Prozent des weltweiten Ausstoßes (11.256 Millionen Tonnen) führt China auch die Liste der Co 2 -Emittenten an. Die BRD liegt mit 753 Millionen Tonnen gerade mal auf Platz sechs mit zwei Prozent.

Es muss ein Investitionsprogramm der Weltbank mit einem riesigen Volumen her, mit dessen Hilfe jedes Fleckchen Erde begrünt wird. Bäume, Sträucher und Pflanzen aller Art müssen gezüchtet, gepflanzt und umhegt werden. Dies ist zugleich ein Arbeitsbeschaffungsprogramm, das Millionen Menschen wieder eine Perspektive gibt. Auch das Militär darf in diesem Zusammenhang nicht außen vor bleiben. Wenn jeder Soldat pro Woche nur einen Baum pflanzt, entsteht mit der Zeit allein dadurch ein Paradies. Zur Bewässerung wird Wasser dem Meer entnommen und entsalzt. Es ist im Überfluss vorhanden. Das anfallende Salz kann zu Magnesium verarbeitet werden. Warum sollte das, was die Emirate mit ihren Golfplätzen in der Wüste vormachen, nicht auch in einem viel größeren Maßstab möglich sein? Packen wir es an!