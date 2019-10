Forum : Es war einmal ein Mädchen ...

Ein mutiges Mädchen legt sich mit den Mächtigen der Welt an – was für eine Story!

Tun wir mal so, als ob. Ein Gedankenexperiment. Tun wir mal so, als gäbe es kein Internet. Kein Fernsehen. Kein Radio. Keine Zeitungen. Keine Nachrichtenmaschinen. Nichts von alldem. Unsere Welt wäre klein, sehr klein. Von dem, was hinterm Horizont passiert, wüssten wir wenig.