Etwas mehr Bescheidenheit, bitte!

Zum Artikel „Giftpfeile in die eigenen Reihen“ (TV vom 16. Februar) und zur Berichterstattung über andere Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch sowie zur Groko schreiben Christa Stock, Heinrich Ewen, Harald Niemann und Karl-Heinz Stolz:

Liebe Frau Barley! Ein kleiner Tipp für Ihre weitere Berufskarriere: Ein wenig Bescheidenheit stünde Ihnen und Ihrer Partei besser! Sie scheinen ja wirklich total von Ihrem Multitalent überzeugt zu sein (wer’s glaubt, wird selig)! Dieser Glaube hat schon manchen zu Fall gebracht! Ich kenne dazu den passenden Satz: Eigenlob stinkt.

Christa Stock, Trier

Stellen Sie sich vor, dass Sie wegen einer Operation ins Krankenhaus müssen und feststellen, dass Ihr Chirurg gestern noch Schreiner war, aber als Chirurg arbeitet. So ähnlich kommt es mir vor, wenn Politiker überzeugt sind, heute als Familienminister, aber morgen schon als Arbeitsminister oder übermorgen als Außenminister eingesetzt zu werden. Wie viel Selbstbewusstsein muss man haben, sich so zu äußern!

Eine Ministerin ist von sich überzeugt, dass man an ihr nicht vorbeikommt; sie sei so etwas wie eine „Universalwaffe“. Etwas mehr Bescheidenheit würde guttun.

Von jedem jungen Menschen, der sich für einen Beruf vorbereitet, verlangt man, dass er mindestens drei Jahre Lehrzeit durchmacht. Will er einmal Meister werden, muss er eine ganze Portion an Wissen und Berufserfahrung mitbringen, um diesen Titel zu erhalten. Aber bei dem Beruf Politiker gilt so etwas nicht.

Heinrich Ewen, Wittlich

Als langjähriges SPD-Mitglied (seit 1972) halte ich die Mitgliederentscheidung nicht nur für äußerst undemokratisch, sondern auch für gesetzeswidrig. Es gibt in der Verfassung keine Passage, wonach Mitglieder einer Partei über eine Koalition und Regierung abstimmen dürfen. Das Grundgesetz sagt klar, dass nur Bundestagsabgeordnete Regierung und Bundeskanzler wählen. Wenn jemand legitimiert ist, über eine Groko abzustimmen, dann die SPD-Bundestagsabgeordneten, die 9,5 Millionen Wähler repräsentieren. Warum werden wir überhaupt zur Wahl gerufen, wenn unser Votum keine Bedeutung hat?!

Dieser Irrsinn kann noch gesteigert werden. Es ist nicht auszuschließen, dass nach der nächsten Wahl vier oder fünf Parteien eine Regierung bilden. Die kleinste Partei mit etwa 20 000 Mitgliedern droht den anderen Parteien mit einer Mitgliederentscheidung und erpresst sie mit Maximalforderungen. Dann entscheiden 0,02 Prozent der Bevölkerung über das Schicksal unseres Landes, und die restlichen 99,8 Prozent müssen ohnmächtig diesem Irrsinn zuschauen. Was uns als urdemokratisch verkauft wird, ist in Wirklichkeit die Diktatur einer kleinen Minderheit.

Harald Niemann, Großlittgen

Fasching ist vorbei, aber der politische Karneval geht weiter. Wolle ma se reinlosse? Na klar, aber wen? Das Prinzenpaar Merkel-Schulz hat sich scheiden lassen. Jungfrau Nahles ist fast tonlos. Ob Bauer Seehofer seinen Stall mit all den Ochsen und Geißen in Ordnung bringen kann, scheint fraglich. Laut Söder, dem Erbprinzen von Seehofer, ist Deutschland ohne Bayern verloren. Beim Politischen Aschermittwoch bekam ich einen Brechreiz, aber danach war mir besser. Hinterher frage ich mich: Für wie blöd halten die Sprücheklopfer die Bevölkerung!?

Karl-Heinz Stolz, Irrel