Leserbrief : Den Krieg vom Ende her denken

Ukraine-Krieg

Nun also doch: Die Bundesregierung gibt dem internationalen Druck und dem aus den eigenen Reihen nach und schickt schwere Waffen in die Ukraine. Man sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, die Ukraine im Regen stehen zu lassen, und hat Angst, sich bis auf die Knochen zu blamieren.

Bei allem Verständnis für diese Beweggründe muss man sich aber fragen: Was will man eigentlich erreichen? Welche Zielperspektive steht am Ende? Glaubt man, die Ukraine könne so den Krieg gegen die russische Armee gewinnen? Putin würde plötzlich einlenken, sich geschlagen geben? Nicht ernsthaft. Das Gegenteil ist zu befürchten.