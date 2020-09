Abfalll : Falsch behauptet, falsch gerechnet?

Zum Artikel „Höhere Müllgebühren sind jetzt eingetütet“ (TV vom 16. September) schreiben Hans Fischer und Uwe Gerhold:

So sprachgewandt es sich auch anhört, diese Aussage ist falsch. Die höheren Müllgebühren sind erst dann rechtswirksam festgesetzt, wenn eine Gebietskörperschaft dies beschlossen hat und die formellen Notwendigkeiten erledigt sind. Der Volksfreund berichtet, dass die Verbandsversammlung des ART diese Erhöhungen am 15. September beschlossen (und damit eingetütet) habe. Die Verbandsversammlung hat aber keine Festsetzungskompetenz; die hat nur die jeweilige Gebietskörperschaft für ihren Bereich. Es wird so berichtet, als käme es nur auf die Zustimmung der Gebietskörperschaft an – zum Beispiel des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Auch dies ist falsch, der Kreistag hat ein originäres Entscheidungsrecht über die Gebührensätze, und der ART hat diese Gebührensätze anzuwenden.