Leserbriefe : Falsch verstanden?

Zum Bericht über das massenhafte Töten von männlichen Küken (TV vom 14. Juni) schreibt Heribert Hanck aus Trier:

Um es vorwegzunehmen: Ich will hier nicht die Perversität des Kükentötens kommentieren. Mich treibt zu diesem Thema etwas ganz anderes um. Dem Bericht habe ich entnommen, dass die männlichen Küken nicht für die Fleischproduktion geeignet sind. Da sie zudem später auch keine Eier legen, gelten sie also als wertlos. Kann ich zwar nicht nachvollziehen, muss ich auch nicht.

Ich war immer der Meinung, dass, wenn die Küken erst einmal groß sind, die weiblichen für die Legebatterien bestimmt sind und die männlichen für die Küche. Aber vielleicht habe ich das ja auch falsch verstanden, jetzt bin ich schlauer. In den Kühlregalen der Supermärkte oder Discounter sehen wir, küchenfertige Hähnchenbrustfilets, Hähnchenschnitzel, Hähnchenflügel, Hähnchenkeulen und was sonst noch alles. Wie ist das möglich?

Die männlichen Küken (Hähnchen) wurden doch alle geschreddert. Wo kommen dann plötzlich die ausgewachsenen Hähnchen wieder her? Die weiblichen Küken (Hühnchen) sitzen doch alle brav in den Legebatterien, oder? Ach so, ich hatte das ja möglicherweise falsch verstanden.