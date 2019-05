Zum Artikel „Berlin sagt ,Ja, aber‘ zum EU-Urheberrecht“ (TV vom 16. April) schreibt Victoria Porten:

Der Kampf der Demonstranten gegen die Reform ist nach langem Hin und Her anscheinend vorbei. Mit einer Niederlage. Deutschland stimmte mit Ja. Für das große Aber ist es zu spät. Die Reform muss so durchgesetzt werden, wie sie ist. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr, als Upload-Filter einzusetzen, auch wenn Berlin es gerne ohne haben würde. Es ist nun zu spät, um noch Änderungen vorzunehmen. Denn wenn es eine andere Option als Upload-Filter gibt, solle diese doch gerne genannt werden. Ich jedenfalls habe noch keine gehört, und es wäre technisch auch nicht anders möglich.

Die Unmengen an Material, die täglich im Internet hochgeladen werden, können nicht manuell geprüft werden, und so bleibt uns derzeit keine andere Möglichkeit, als einen Upload-Filter einzusetzen, da wir keine andere Technik zum Überprüfen von Unmengen an Daten in kürzester Zeit besitzen. Doch diese Filter sind fehlerhaft. Sie können zum Beispiel nicht zwischen dem Zitatrecht und dem Missbrauch urheberrechtlich geschützten Materials unterscheiden. Das wissen wir auch schon durch das System, was YouTube besitzt, welches ähnliche Ziele hat: das Content-ID System. Dieses System ist dafür bekannt, fehlerhaft ohne Ende zu sein und zu viel nicht betroffenes Material als betroffen abzustempeln.

Der Upload-Filter würde ebenfalls nicht betroffenes Material runternehmen, um auf Nummer sicher zu gehen (Overblocking). Dabei gibt es doch diverse Ausnahmen, oder? Na ja, bis auf die im Artikel genannten offensichtlichen Websites werden auch Seiten vom Filter ausgeschlossen, die weniger als fünf Millionen Besucher im Monat haben, deren Jahresumsatz unter zehn Millionen Euro liegt und weniger als drei Jahre existieren. Dabei müssen alle diese Anforderungen erfüllt werden. Das sind sehr wenige Ausnahmen, und allein schon die Existenz „unter drei Jahre“ ist schwierig zu erfüllen.

Allerdings ist Urheberschutz sowohl für Artikel-13-Befürworter als auch für Artikel-13-Gegner wichtig. Alle wollen eine Reform des Urheberschutzes im Internet. Aber doch nicht, indem man die Meinungsfreiheit verletzt. Man sollte länger darüber diskutieren und einen Kompromiss ausarbeiten, der beiden Seiten gefällt, statt provisorisch fehlerhafte Technologie zu nutzen.

Victoria Porten, Salmtal